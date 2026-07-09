La Juventus sta valutando un possibile ritorno di Dusan Vlahovic, considerandolo in base alle esigenze di bilancio e a condizioni precise. Vlahovic ha inviato messaggi a Spalletti e ad alcuni ex compagni, mentre la società analizza con attenzione la proposta. La decisione dipende da negoziati e accordi definiti, senza coinvolgimenti emotivi o considerazioni sul passato. La trattativa si svolge con un approccio pratico, focalizzato sugli aspetti economici e contrattuali.

e agli ex compagni. Il passato non deve intralciare il presente. La Juventus valuta con freddo realismo il possibile ritorno di Dusan Vlahovic, un affare dettato da esigenze di bilancio ma vincolato a patti chiarissimi. L’impatto economico è il primo scoglio: azzerando il costo del cartellino, la Continassa risparmierebbe cifre ingenti da reinvestire altrove, ma l’ad Giovanni Carnevali non farà eccezioni sull’ingaggio. Il serbo dovrà accettare poco più di 6 milioni netti a stagione per almeno due anni, con commissioni ridotte all’osso per il padre-agente Milos, senza intaccare il tetto salariale imposto dal rinnovo di Kenan Yildiz. Lo riporta Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic torna alla Juve? Si pensa a questa proposta prendere o lasciare. Lui manda messaggi a Spalletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VLAHOVIC LASCIA LA JUVE E DENIGRA DAVID! IMBARAZZANTE!

Notizie e thread social correlati

Rinnovo Vlahovic, l’annuncio di Spalletti: «Vuole rimanere alla Juve. Si sta allenando con entusiasmo. Ha le giocate che mancano alla squadra»L’allenatore della squadra ha dichiarato che l’attaccante serbo desidera continuare a giocare con il club.

Trevisani consiglia la Juve: «Quanto costa prendere un nuovo attaccante? Gli stessi soldi del rinnovo di Vlahovic e non l’hai mai visto giocare con Spalletti»Trevisani, durante un'intervista a SportMediaset, ha suggerito alla Juventus di concentrarsi sul rinnovo di Vlahovic anziché acquistare un nuovo...

Temi più discussi: Il dietrofront di Vlahovic: porte aperte alla Juve, ma alle condizioni di Carnevali; Vlahovic è tornato a Torino: Besiktas in stand-by, lui attende una big. E la Juve sullo sfondo...; Perché Vlahovic potrebbe restare alla Juventus: nessuna offerta dalle big, la stima di Spalletti e il prezzo di Kolo Muani; Clamoroso Vlahovic, chiamata la Juve! Nuovo colpo di scena di una trattativa infinita.

Escl. - Telefonata tra #Vlahovic e #Spalletti nelle ultime ore. L’allenatore chiede al centravanti di abbassare le richieste. L’attaccante rappresenta la soluzione migliore secondo Spalletti piuttosto dei vari nomi accostati alla #Juve. Riflessioni in corso del s x.com

Juventus, Vlahovic torna in gioco: Carnevali detta le condizioni per il ritornoIl dialogo tra Dusan Vlahovic e la Juventus si è riacceso, ma il possibile ritorno del serbo è tutt'altro che scontato. tuttomercatoweb.com

Vlahovic torna a bussare alla porta della Juve. Che non molla Kolo Muani e il 'Dibu'Sono giornate di grande lavoro in casa Juventus, con Massara che si è appena unito alla squadra dirigenziale della Vecchia Signora ed è pronto a dare supporto al suo AD Carnevali lungo i tanti tavoli ... msn.com