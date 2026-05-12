Trevisani, durante un'intervista a SportMediaset, ha suggerito alla Juventus di concentrarsi sul rinnovo di Vlahovic anziché acquistare un nuovo attaccante. Ha evidenziato che la cifra richiesta per un nuovo giocatore potrebbe essere equivalente a quella del prolungamento del contratto dell’attaccante attuale. Inoltre, ha osservato che Vlahovic non ha mai avuto l’opportunità di giocare sotto la guida di un allenatore come Spalletti.

di Francesco Spagnolo Trevisani attraverso i microfoni di SportMediaset consiglia la Juve di rinnovare il contratto di Vlahovic e non andare a prendere un altro calciatore. Il calciomercato della Juventus ruota attorno a un unico, grande interrogativo: quale sarà il destino di Dusan Vlahovic? Sulla questione è intervenuto con la consueta schiettezza il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, che ha espresso il suo punto di vista negli studi di Sportmediaset. Secondo il giornalista, privarsi del centravanti serbo in questo momento storico potrebbe rivelarsi un errore strategico ed economico di proporzioni notevoli per il club bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trevisani consiglia la Juve: «Quanto costa prendere un nuovo attaccante? Gli stessi soldi del rinnovo di Vlahovic e non l’hai mai visto giocare con Spalletti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEOCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...

Si parla di: Palestra pronto per una Big di Serie A? Trevisani e Callegari: Inter solo in un caso, occhio a Juve e Milan; Live! Consigli Fantacalcio 36? giornata | Vlahovic, Kean, Leao, Lautaro e Malen | Line Up Day con Trevisani | Fantacalcio TV.

Trevisani: La Juventus non sa vincere le partite che vanno vinte, non è ancora una grande squadra ma...Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato dei limiti della Juventus: Onestamente nessuno pensava che la Juventus potesse non vincere contro una squadra retrocessa, e non ... tuttojuve.com