Visita guidata e degustazione all’Eremo

Un gruppo di visitatori ha partecipato a una visita guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, situato a LEGGIUNO. Al termine del tour, è stata offerta una degustazione del liquore Brugo, prodotto nella zona di Somma Lombardo. L’evento ha combinato l’esperienza del sito storico con l’assaggio di un distillato locale, apprezzato per le sue caratteristiche uniche.

LEGGIUNO (Varese) Visita guidata dell’ Eremo di Santa Caterina del Sasso con degustazione del Brugo, il liquore della Brughiera, nato a Somma Lombardo. L’appuntamento tra storia, cultura, tradizioni e sapori è per domani. Un evento speciale che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia del complesso affacciato sul Lago Maggiore, viaggio che intreccia spiritualità, architettura e arte medievale. La visita inizia alle 16.30, seguita alle 17.30 da una degustazione del Brugo alla Camomilla, liquore artigianale nato a Somma Lombardo e ispirato ai profumi e alle erbe spontanee della Brughiera Grande. Protagonista della degustazione Enoteca Chirico, ideatrice del Brugo, che racconterà questo progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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