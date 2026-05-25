Cantina Augusta a Pramaggiore per Cantine Aperte | visita guidata e degustazione nel weekend di fine maggio
Nel weekend di fine maggio si terrà a Pramaggiore una visita guidata e degustazione presso la Cantina Augusta, in occasione di Cantine Aperte. L’evento si svolge ogni anno l’ultima domenica di maggio ed è organizzato dal Movimento Turismo del Vino. La manifestazione prevede l’ingresso alla cantina e l’opportunità di assaggiare vini locali. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge durante tutto il fine settimana.
Si rinnova ogni anno all'ultima domenica di maggio Cantine Aperte, l'evento enoturistico di riferimento del Movimento Turismo del Vino. Nella provincia di Venezia le cantine socie alzano le serrande per accogliere appassionati e curiosi con un calendario ricco di proposte: visite ai luoghi di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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