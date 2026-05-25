Cantina Augusta a Pramaggiore per Cantine Aperte | visita guidata e degustazione nel weekend di fine maggio

Notizia in breve

Nel weekend di fine maggio si terrà a Pramaggiore una visita guidata e degustazione presso la Cantina Augusta, in occasione di Cantine Aperte. L’evento si svolge ogni anno l’ultima domenica di maggio ed è organizzato dal Movimento Turismo del Vino. La manifestazione prevede l’ingresso alla cantina e l’opportunità di assaggiare vini locali. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge durante tutto il fine settimana.