Livorno | l’Accademia Navale apre le porte per tour gratuiti
L'Accademia Navale di Livorno apre le sue porte per visite guidate gratuite. I visitatori possono entrare nella Sala Storica, dove sono esposti documenti e oggetti legati alla tradizione navale. È possibile esplorare il simulatore di plancia, utilizzato dagli ufficiali durante l’addestramento. Le visite includono anche l’accesso ad altre aree dell’istituto, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino il funzionamento della formazione navale.
Cosa si può scoprire all'interno della Sala Storica dell'Accademia?. Come funziona il simulatore di plancia utilizzato dagli ufficiali?. Dove si trova esattamente l'ingresso per accedere gratuitamente alla struttura?. Quali sezioni veliche verranno mostrate durante il tour guidato?.? In Breve Accesso tramite varco San Jacopo in viale Italia dalle 16 alle 19.. Visite includono Sala Storica, Biblioteca e sezioni veliche dell'Accademia.. Percorso tecnologico con simulatore di plancia per addestramento virtuale ufficiali.. Iniziativa celebrativa legata alla Giornata della Marina Militare.. L’Accademia Navale apre le porte a Livorno mercoledì 10 giugno: visite gratuite in viale Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Accademia Navale di Livorno 2026: Bando, Requisiti e Prove (186 Posti)
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