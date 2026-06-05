Livorno | l’Accademia Navale apre le porte per tour gratuiti

Notizia in breve

L'Accademia Navale di Livorno apre le sue porte per visite guidate gratuite. I visitatori possono entrare nella Sala Storica, dove sono esposti documenti e oggetti legati alla tradizione navale. È possibile esplorare il simulatore di plancia, utilizzato dagli ufficiali durante l’addestramento. Le visite includono anche l’accesso ad altre aree dell’istituto, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino il funzionamento della formazione navale.