Settimana velica Accademia Navale di Livorno Usa vincono Naval Academies Regatta

La settimana velica dell’Accademia Navale di Livorno ha visto partire alle 14, con un leggero ritardo per il vento debole, la Naval Academies Regatta, una delle competizioni più lunghe del Mediterraneo. Quest’anno partecipano 34 imbarcazioni e la regata prevede un percorso di circa 360 miglia, che include tappe verso Capri, Porto Rotondo e ritorno. La gara si svolge in condizioni di vento leggero e si svolge lungo le rotte marittime italiane.

(Adnkronos) – 360 miglia verso Capri, Porto Rotondo e ritorno. Alle 14, con un leggero ritardo a causa della debolezza del vento, è partita la Regata dell’Accademia Navale: la più lunga del Mediterraneo, a cui quest’anno partecipano 34 imbarcazioni. 127 i velisti imbarcati, tra cui una dozzina di donne. L’arrivo è previsto fra alcuni giorni,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Giuramento Allievi Accademia Navale - Livorno 6 Dicembre 2025 Notizie correlate Leggi anche: Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina Militare Accademia Navale Livorno, visite gratuite e tour guidati durante la Settimana velica internazionale: le dateDal 24 aprile al 3 maggio, l’Accademia Navale di Livorno sarà visitabile nell’ambito degli eventi collaterali legati alla Settimana velica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina Militare; Dalle regate agli eventi collaterali, il programma della Settimana velica internazionale; Settimana Velica: una domenica in Accademia Navale tra visite guidate e raduno auto storiche; A Livorno si apre la Settimana velica internazionale: il programma. Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Usa vincono Naval Academies Regatta360 miglia verso Capri, Porto Rotondo e ritorno. Alle 14, con un leggero ritardo a causa della debolezza del vento, è partita la Regata dell’Accademia Navale: la più lunga del Mediterraneo, a cui ques ... adnkronos.com Livorno: nella Settimana Velica dell’Accademia assegnate le Targhe Oro ASI alle imbarcazioni Corsaro II e TarantellaLIVORNO - Il fine settimana delle regate dell’Accademia Navale, non solo è stata l’occasione per il pubblico di salire a bordo della cacciatorpedinieri Caio Duilio ormeggiata nelle acque dell’istitu ... primapress.it PARTITA OGGI DA LIVORNO LA NONA EDIZIONE DELLA REGATA DELLA ACCADEMIA NAVALE. Sulla linea di partenza della regata di vela d’altura più lunga del Mediterraneo una flotta di 34 imbarcazioni (nuovo record di iscritti per la RAN 630). Livorno, 2 - facebook.com facebook Dall’Accademia Navale di Livorno al ponte del Amerigo Vespucci : tra studio, manovre e disciplina nascono marinai pronti a tutto Stasera in prima serata su #Rai3: “Vespucci, il viaggio più lungo” x.com