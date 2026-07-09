Vision Sports futuro e territorio | il club alza l’asticella

Da anteprima24.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La società sportiva ha annunciato di aver acquisito il titolo sportivo di categoria superiore, permettendo così al club di competere in Serie C nella prossima stagione. La notizia segna un passo avanti nel percorso del team, che si prepara a disputare il campionato di terza divisione. L’operazione rappresenta un cambiamento significativo per la squadra, pronta a confrontarsi con un livello di competizione più alto.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Vision Sports Avellino è pronta a compiere il salto in Serie C. La società ha annunciato l’acquisizione del titolo sportivo, aprendo così un nuovo capitolo del proprio percorso e preparandosi ad affrontare una categoria superiore nella prossima stagione. Un passaggio importante per il club, che considera l’approdo in Serie C come la conseguenza del lavoro portato avanti negli ultimi anni, dentro e fuori dal campo. La volontà è quella di proseguire nel progetto già avviato, mantenendo un forte legame con il territorio e puntando sulla crescita dei giovani. “Siamo molto contenti di aver chiuso questo accordo – ha dichiarato il presidente Luigi Genovese –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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