Vision Sports futuro e territorio | il club alza l’asticella

Tempo di lettura: 2 minuti La Vision Sports Avellino è pronta a compiere il salto in Serie C. La società ha annunciato l’acquisizione del titolo sportivo, aprendo così un nuovo capitolo del proprio percorso e preparandosi ad affrontare una categoria superiore nella prossima stagione. Un passaggio importante per il club, che considera l’approdo in Serie C come la conseguenza del lavoro portato avanti negli ultimi anni, dentro e fuori dal campo. La volontà è quella di proseguire nel progetto già avviato, mantenendo un forte legame con il territorio e puntando sulla crescita dei giovani. “Siamo molto contenti di aver chiuso questo accordo – ha dichiarato il presidente Luigi Genovese –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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