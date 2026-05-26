Kimi Antonelli ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva in gara, un record nella storia dello sport. La foto sul podio di Montreal mostra non solo il successo, ma anche la sua crescita, con un atteggiamento umile nonostante i risultati. La vittoria rappresenta un nuovo traguardo personale e sportivo, e Antonelli si conferma tra i piloti più promettenti della categoria. La sua presenza in questa fase della stagione lo inserisce tra i grandi del settore.

Ci sono immagini che vanno ben oltre quello che fanno vedere. La fotografia di Kimi Antonelli sul podio di Montreal racconta molto di più di una vittoria che poi è la sua quarta di fila, cosa mai vista nella storia del suo sport. Su quel podio dove finalmente ha potuto brindare pure con lo champagne (in Quebec non ci sono divieti per i 19enni), Kimi è sulle spalle di Hamilton, Verstappen e dell'ingegnere che Toto Wolff ha mandato a prendersi la gloria. Ci sono 11 titoli Mondiali che lo portano in trionfo. Non vuole essere un passaggio di consegne, ma semplicemente il riconoscimento del suo valore da parte dei due piloti più titolati in pista. Kimi ha saputo conquistare Hamilton e Verstappen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kimi ammesso al club dei grandi. Alza l’asticella ma resta umile

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