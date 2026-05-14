Il pubblico ministero di Monza ha richiesto l’archiviazione del procedimento riguardante accuse di stalking e diffamazione, ma alcune associazioni femminili hanno espresso opposizione alla decisione. La vicenda riguarda un procedimento aperto contro un individuo accusato di aver compiuto atti riconducibili a queste accuse. La discussione si svolgerà a metà settembre davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza. La decisione finale sulla richiesta di archiviazione sarà presa nei prossimi mesi.

Monza, 14 maggio 2026 - Andrà in scena a metà settembre davanti alla gip del Tribunale di Monza Silvia Pansini la battaglia giudiziaria contro l'archiviazione chiesta dalla Procura monzese dalle accuse di atti persecutori e diffamazione per le due attiviste femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, entrambe note sui social, nonché per la scrittrice esperta di relazioni internazionali Benedetta Sabene. L'indagine riguarda una vicenda iniziata nel dicembre 2023, quando un giovane aveva iniziato una relazione con un'altra attivista femminista, frequentata dalle due indagate. Ma sarebbe stato lasciato quando sarebbe emerso un flirt con un'altra donna dello stesso gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stalking e diffamazione: il pm di Monza chiede l’archiviazione, ma le femministe non ci stanno

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