Violento scontro tra due auto nella galleria Montenegrone | strada chiusa

Due auto si sono scontrate violentemente nel pomeriggio di giovedì nella galleria Montenegrone, lungo la strada statale della Valle Seriana tra Scanzorosciate e Nembro. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 e ha causato la chiusura temporanea della strada. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La galleria è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 16, all’interno della galleria Montenegrone, lungo la strada statale della Valle Seriana, nel tratto compreso tra Scanzorosciate e Nembro. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto a circa un chilometro e mezzo dall’ingresso della galleria dal lato di Nembro. L’impatto è stato violento e i mezzi hanno riportato ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze, due automediche e un elisoccorso. Alcune persone presenti nella galleria si sono fermate per prestare i primi aiuti in attesa dell’arrivo dei sanitari. La galleria risulta al momento chiusa per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Rissa a Mogliano, la terza in pochi giorni: scia di sangue dalla Galleria fino alla piazza

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