Due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente frontale all’interno della galleria di Montenegrone, nel territorio di Scanzorosciate. Uno dei mezzi ha preso fuoco dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti un elicottero e diverse ambulanze. Non sono ancora state rese note le condizioni delle persone coinvolte. La galleria è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Ennesimo grave incidente nella galleria di Montenegrone, nel territorio di Scanzorosciate. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stato uno schianto frontale fra due auto, una delle quali avrebbe poi preso fuoco. Il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze, due automediche e l'elicottero, che stann0 intervenendo in codice rosso. Per ora risulta una sola donna ferita. A causa dell'incidente si sono create lunghe code in galleria in entrambe le direzione. SEGUONO AGGIORNAMENTI . 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Incidente galleria Montenegrone: frontale tra due auto e incendio, sul posto elicottero e ambulanze

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