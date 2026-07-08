Viola Valentino ha pubblicato un post sui social esprimendo rabbia nei confronti di Riccardo Fogli, accusandolo di non averle fatto gli auguri di compleanno. Nella foto condivisa, si vedono lei e Fogli da giovani. La cantante ha scritto di essere delusa perché il collega non l’ha chiamata o inviato messaggi per il suo giorno speciale. La vicenda è stata condivisa pubblicamente senza ulteriori dettagli.

In un post sui social Viola Valentino si è sfogata contro Riccardo Fogli perché non le avrebbe fatto gli auguri sui social In una foto pubblicata da Viola Valentino, che ritraelei e Riccardo Fogli da giovane, la cantante ha espresso tutta la sua rabbia perché il cantante non l’ha chiamata in occasione del suo compleanno. Nonostante siano passati anni dalla loro storia sembra che l’artista ancora non abbia superato la loro rottura e il post pubblicato ieri spiazza perché è abbastanza palese il rancore che prova nei suoi confronti. A tale sfogoRiccardo Fogliper ora non ha risposto, cercando di non alimentare ulteriormente la polemica. Va anche detto che attualmente il cantante è sposato ed ha una figlia quindi magari la chiamata alla ex sarebbe stata poco opportuna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Viola Valentino furiosa con Riccardo Fogli per i mancati auguri di compleanno

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