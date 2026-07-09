Un giudice amministrativo ha accolto il ricorso di uno straniero condannato per droga e resistenza a pubblico ufficiale, consentendogli di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La questura aveva ritenuto che la condanna rappresentasse un ostacolo. Tuttavia, la decisione del Tar evidenzia che la condanna non impedisce automaticamente il rilascio del permesso. La questura dovrà ora rivedere la propria posizione sulla base della sentenza.

Firenze, 9 luglio 2026 – Uno straniero condannato per droga e resistenza a pubblico ufficiale, per la questura non aveva il diritto di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ma il Tar ha accolto il suo ricorso e ha annullato il diniego. Il diniego della questura. Per il questore, la condanna per reati di droga, definitiva, della corte d’appello di Firenze, era una condizione preclusiva all’ingresso e alla permanenza in Italia che rendeva superflua anche una valutazione individuale della pericolosità sociale del soggetto. Ma secondo il Tar, che ha accolto le doglianze dell’avvocato Brunella Crecchi, difensore dell’immigrato,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vince il ricorso al Tar, così il pusher può avere il permesso di soggiorno: “La condanna non è un ostacolo”

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