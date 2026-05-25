Va fuoricorso perché depressa la questura non le rinnova il permesso di soggiorno | così il Tar ha salvato una studentessa straniera
Il Tar ha deciso di consentire a una studentessa straniera di rimanere in Italia, impedendo la revoca del permesso di soggiorno. La ragazza, che aveva interrotto gli studi per problemi di depressione, non aveva superato alcuni esami e la questura aveva rifiutato il rinnovo del permesso. La decisione si basa sul fatto che la sua condizione di salute mentale impediva di proseguire gli studi e pertanto non si può procedere con l’espulsione.
Può restare in Italia per continuare a studiare la giovane studentessa straniera che a Bologna ha rischiato l’espulsione perché la sua salute mentale non le permetteva di fare altri esami. Il Tar dell’Emilia-Romagna le ha dato ragione, annullando il provvedimento con cui la questura bolognese nel dicembre 2025 le aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La ragazza, iscritta a Scienze statistiche all’Alma Mater dopo l’arrivo in Italia nel 2021, non aveva raggiunto il numero minimo di esami richiesto dalla normativa. Ma i giudici amministrativi hanno riconosciuto che dietro a quel rendimento c’era un problema di salute documentato. 🔗 Leggi su Open.online
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