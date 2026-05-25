Va fuoricorso perché depressa la questura non le rinnova il permesso di soggiorno | così il Tar ha salvato una studentessa straniera

Notizia in breve

Il Tar ha deciso di consentire a una studentessa straniera di rimanere in Italia, impedendo la revoca del permesso di soggiorno. La ragazza, che aveva interrotto gli studi per problemi di depressione, non aveva superato alcuni esami e la questura aveva rifiutato il rinnovo del permesso. La decisione si basa sul fatto che la sua condizione di salute mentale impediva di proseguire gli studi e pertanto non si può procedere con l’espulsione.