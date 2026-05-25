Una studentessa ha presentato ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno, sostenendo di aver avuto problemi di depressione che le impedivano di sostenere gli esami. La studentessa ha spiegato di aver avuto difficoltà psicologiche e di aver evitato di sostenere gli esami a causa di questo stato. La decisione di revoca è stata annullata in seguito al ricorso, che ha portato alla conferma del permesso di soggiorno.

Bologna, 25 maggio 2026 – "Ero depressa e non riuscivo a sostenere esami ”. E’ con questa motivazione che una studentessa straniera dell’Alma Mater è riuscita ad avere rinnovato ugualmente il permesso di soggiorno, nonostante non avesse superato il numero minimo di esami universitari richiesti dalla legge. La giovane ha fatto ricorso al Tar che le ha dato ragione. Infatti, la sua richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio era stata respinta dalla Questura. La ragazza però è riuscita a dimostrare che il ridotto rendimento è stato dovuto ad un periodo di difficoltà personale, con una depressione: il tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna ha accolto le sue ragioni, annullando il decreto della Questura bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non dà gli esami “per depressione”, studentessa fa ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno e vince

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