Gli architetti Silvia Nicoli e Massimiliano Nocchi hanno ricevuto il Premio alla ricerca per il loro volume dedicato alle ville di Ronchi e Poveromo. La premiazione si è svolta di recente e si riferisce al lavoro di analisi e documentazione svolto nel libro. Contestualmente, si è ipotizzata la creazione di un parco nella zona, anche se non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità.

Gli architetti apuani, Silvia Nicoli e Massimiliano Nocchi, hanno ricevuto il Premio alla ricerca per il volume “ Le ville di Ronchi e Poveromo. Architetture e società 1900-1970“, nell’ambito della terza edizione di ‘Abitare la vacanza’, il festival di architettura curato da Emanuele Piccardo nato nel 2023 per promuovere una nuova consapevolezza sul valore culturale delle architetture di villeggiatura, dalle coste mediterranee ai contesti montani. L’edizione di quest’anno si è svolta nella Pineta di Arenzano, luogo simbolico della vacanza vicino a Genova, dove si trovano opere di Ignazio Gardella, Marco Zanuso, Vico Magistretti, Giò Ponti e Luigi Caccia Dominioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ville di Ronchi e Poveromo. Un premio per il libro e ora l’idea di un “parco“

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