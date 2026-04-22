Il parco di via Dei Ronchi a Rho è stato riqualificato e restituito alla comunità dopo un intervento di recupero. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di bambini, famiglie e insegnanti della scuola materna Mario Lodi, che hanno preso parte a una festa organizzata per celebrare il nuovo spazio. Dopo il taglio del nastro, il parco è stato aperto ufficialmente alla fruizione pubblica, con attività e momenti conviviali.

Riqualificato con bambini, famiglie, maestre della scuola materna Mario Lodi: è il parco di via Dei Ronchi a Rho, che dopo il taglio del nastro e una grande festa è stato restituito alla scuola e al quartiere. Rinnovato con nuove altalene in legno, panchine in metallo, una nuova fontanella e giochi, il parco si trova proprio vicino alla scuola materna ed è molto frequentato. Nell’ambito del progetto di restyling sono state demolite le sedute circolari in muratura, sistemai i camminamenti, è stato installato un nuovo punto illuminante vicino all’ingresso di via Cividale. Anche la pavimentazione del percorso verso via Palmanova è stata in parte riqualificata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parco di via Dei Ronchi. Festa coi bimbi della materna per la riqualificazione verde

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