Ronchi un nuovo libro per celebrare l’eredità di don Renzo Boscarol

È stato presentato un nuovo libro dedicato a don Renzo Boscarol, figura religiosa di rilievo nella comunità locale. L’opera mira a ricordare il contributo del sacerdote alla vita della cittadinanza e alla storia del territorio. Durante l’evento sono stati annunciati i relatori che discuteranno del rapporto tra fede e valori etici, approfondendo l’impatto del sacerdote sulla comunità e il ruolo della memoria nella conservazione di questa eredità.

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? Domande chiave Come può la memoria di un sacerdote influenzare la cittadinanza locale?. Chi sono i relatori che approfondiranno il legame tra fede ed etica?. Cosa rivelano le testimonianze raccolte nel nuovo volume dedicato a don Boscarol?. Perché l'impegno civile di don Renzo ha coinvolto l'intera comunità isontina?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 10 presso la sala civica di via Cau di Mezo.. Relatori Enzo Romeo e Luca Grion con conduzione di Selina Trevisan.. Presentazione libro curato dai giornalisti Ivan Bianchi e Salvatore Ferrara.. Riconoscimento ufficiale della rivista Dialoghi durante l'incontro a Ronchi dei Legionari.. Sabato 23 maggio alle ore 10, la sala civica di via Cau di Mezo a Ronchi dei Legionari ospiterà l’incontro intitolato Fede e cultura: il tempo della presenza per onorare la memoria di don Renzo Boscarol.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ronchi, un nuovo libro per celebrare l’eredità di don Renzo Boscarol ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Uno spettacolo per celebrare l’eredità letteraria di Fabrizia Ramondino 'L'Ansalda', presentazione del libro di Annalisa Ferrari per celebrare gli ottant'anni dell'UdiRipercorre la vita e l'attività di Ansalda Siroli, colonna portante dell'Udi di Ferrara, il libro di Annalisa Ferrari, con la collaborazione di...