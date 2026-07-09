VIDEO Tre volti nuovi per Nesta | visite mediche e ufficialità in arrivo

Da anteprima24.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Avellino ha iniziato le visite mediche di tre nuovi giocatori, pronti ad unirsi alla squadra per la prossima stagione. I calciatori coinvolti sono Giacomo Faticanti, Tommaso Martinelli e Brando Moruzzi, arrivati recentemente in città. Le visite mediche rappresentano il primo passo verso l’ufficializzazione dei loro trasferimenti. La società si prepara a comunicare ufficialmente l’ingaggio dei tre atleti, mentre il mercato si muove con attenzione verso le prossime novità.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino accelera sul mercato e si prepara ad accogliere ufficialmente i primi rinforzi della nuova stagione. Giornata di visite mediche per Giacomo Faticanti, Tommaso Martinelli e Brando Moruzzi, arrivati in città nelle scorse ore per iniziare la loro avventura in biancoverde. Dopo i controlli di rito, il club procederà con le ufficialità. Faticanti e Moruzzi arriveranno dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Due operazioni attraverso le quali la società irpina punta su giovani di prospettiva, pronti a trovare spazio nel progetto tecnico guidato da Alessandro Nesta.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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