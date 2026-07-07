Fiorentina ecco Dragusin | il video dell' arrivo per le visite mediche

Radu Dragusin Ã¨ pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: arrivato a metÃ mattinata a Villa Donatello, clinica convenzionata con i viola, per sostenere le visite mediche, il difensore classe 2002 e originario della Romania, potrÃ poi firmare il contratto che lo lega alla Fiorentina almeno per un anno. Dragusin arriva infatti dal Tottenham in prestito oneroso (1.5 milioni) con obbligo di riscatto (17.5 milioni) condizionato alle presenze (22) e percepirÃ un ingaggio di 2 milioni. Il giocatore ritorna in Italia dopo che gli Spurs, proprio con Paratici dirigente, lâ??avevano acquistato dal Genoa nel gennaio 2024 e dove ha giocato anche con Juventus (giÃ nelle giovanili), Sampdoria e Salernitana. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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URGENT! SAVINHO & ANTONIO NUSA TO SPURS TONALI TRANSFER SOON! DRAGUSIN LEAVING! TOTTENHAM NEWS

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Per #Dragusin alla #Fiorentina siamo già ai passaggi formali. Atteso per le visite, ecco il contratto che firmerà x.com

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