Vicino di casa nota il furto e fa arrestare il ladro

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vicino di casa ha visto un furto e ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno arrestato il sospettato. I Carabinieri della Compagnia di Faenza continuano le operazioni di controllo sul territorio per contrastare i reati di tipo predatorio.

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Prosegue l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Faenza, volto alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori. Nel corso dei servizi martedì pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno arrestato in flagranza di reato un giovane italiano, residente fuori regione già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di furto in abitazione. Il ragazzo, nonostante la presenza della proprietaria, un’anziana donna residente nel centro cittadino e, con la complicità di altre due persone, un operaio italiano con precedenti di polizia e una ragazza minorenne incensurata, che stazionavano all’esterno con funzioni di ’palo’, si è introdotto all’interno dell’immobile e ha iniziato a rovistare alla ricerca di denaro e oggetti di valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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