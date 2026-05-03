Collesalvetti blocca il ladro e lo fa arrestare dopo il furto in casa di una vicina e il tentativo in quella del figlio

A Collesalvetti, un residente ha sentito le urla provenire dal garage del figlio e, uscendo di casa, ha notato un uomo che tentava di fuggire. L'uomo, sospettato di aver appena rubato in casa di una vicina, è stato rincorso e bloccato dal proprietario fino all’arrivo dei carabinieri. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto in caserma.

Ha sentito le urla del figlio provenire dal garage, è corso fuori dalla propria abitazione e non ha esitato un attimo quando si è trovato davanti un uomo che scappava dal box verso la strada, rincorrendolo e bloccandolo fino all'arrivo dei carabinieri. E' grazie al coraggio di un residente del.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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