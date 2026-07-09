Vicenda lite con tifoso un anno di Daspo a Gift Orban
Gift Orban, ex attaccante dell’Hellas Verona ora all’Hoffenheim, è stato sanzionato con un Daspo di un anno dalla Questura di Verona. La misura è stata decisa dopo una lite con un tifoso, avvenuta quando l’atleta ha rifiutato di scattare un selfie. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede l’allontanamento dagli eventi sportivi per il periodo indicato.
Gift Orban, ex attaccante dell'Hellas Verona ora rientrato all'Hoffenheim, è stato punito con un Daspo di un anno dalla Questura di Verona a causa della lite con un tifoso per un selfie negato. Orban era sceso dall'auto e aveva aggredito il giovane: il provvedimento gli preclude l'ingresso in tutti gli impianti sportivi in Italia ad esclusione di quelli che lo interessano per motivi lavorativi. Al momento, però, non sembra in vista un suo ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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