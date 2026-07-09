vicenda lite con tifoso un anno di daspo a gift orban

Notizia in breve

Gift Orban, ex attaccante dell’Hellas Verona ora all’Hoffenheim, è stato sanzionato con un Daspo di un anno dalla Questura di Verona. La misura è stata decisa dopo una lite con un tifoso, avvenuta quando l’atleta ha rifiutato di scattare un selfie. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede l’allontanamento dagli eventi sportivi per il periodo indicato.