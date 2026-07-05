Il portiere Vicario ha superato Dibu Martinez nelle preferenze per il ruolo di portiere della Juventus. Il Tottenham ha manifestato disponibilità a concedere il prestito e questa apertura favorisce la candidatura di Vicario. La trattativa tra le parti è in corso, e il trasferimento potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La scelta del nuovo portiere si inserisce nel mercato estivo della squadra, con negoziati ancora in fase di definizione.

di Francesco Spagnolo La Juventus sembra essere sempre più vicina a Vicario. Il Tottenham è intenzionata ad aprire al prestito e questo porta il portiere in pole position. La Juventus è pronta a cogliere un’importante opportunità di mercato per ridisegnare la propria porta. La dirigenza bianconera sta intensificando i contatti per assicurarsi un nuovo estremo difensore e tutti gli indizi portano ora verso una pista ben precisa. Nelle ultime ore sono infatti aumentate vertiginosamente le possibilità di vedere a Torino Vicario, individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Di Gregorio e garantire sicurezza al reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario sorpassa Dibu Martinez: ora è lui il favorito per la porta della Juve. Il Tottenham ha aperto a questa formula

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