Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 9 luglio 2026, l’Astral infomobilità segnala che il traffico sul Raccordo anulare di Roma presenta rallentamenti. La circolazione è rallentata in diverse tratte, con code che si estendono per diversi chilometri. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, ma si raccomanda di prestare attenzione e di valutare percorsi alternativi. L’aggiornamento è stato fornito dalla rete di informazione sulla viabilità della regione Lazio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico tra le uscite Laurentina e Appia ci spostiamo sulla statale Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza ora il traffico è regolare tra Pomezia e Castagnetta verso Latina su via Cristoforo Colombo per chi viaggia verso Ostia code qui per traffico tra Mezzocammino e via di Acilia è sempre verso il litorale sulla via del mare si sta in fila tra il raccordo anulare e Vitinia Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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