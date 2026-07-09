Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 9 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda il Raccordo, senza ulteriori dettagli specifici. La situazione del traffico viene monitorata e comunicata periodicamente attraverso i canali ufficiali di Astral, ente regionale responsabile della gestione della mobilità. Non sono stati indicati incidenti o deviazioni particolari in quel momento.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in carreggiata in coda per traffico intenso tra le uscite pisane Selva Candida sempre interna file tra Cassia bis e Salaria e rallentamenti tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino E tu andiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro e nel senso opposto rallentamenti tra via Fiorentini e via Togliatti ci spostiamo sulla Statale Appia coda in entrambi i sensi di marcia nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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