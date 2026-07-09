Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 9 luglio 2026, la viabilità sulla rete autostradale di Roma e del Lazio è stata aggiornata dall'Astral infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete autostradale della regione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari al momento. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente dall’ente responsabile della gestione della mobilità regionale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sull'autostrada Firenze Roma Se andiamo un incidente al km 507 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico per stare Dunque Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ma per traffico intenso tra le uscite Cassia bis e Salaria sempre interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale est e Raccordo Anulare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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