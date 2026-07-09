Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 16 | 25

Sul Raccordo Anulare di Roma, si registrano attuali condizioni di viabilità secondo il servizio Astral infomobilità. La comunicazione è stata diffusa alle 16:25 del 9 luglio 2026. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi, ma si consiglia di mantenere aggiornate le informazioni prima di mettersi in viaggio. La rete stradale resta monitorata dalla regione Lazio, che fornisce regolarmente aggiornamenti sulla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un dente causa code tra le uscite Cassia bis e Flaminia sempre in interna rallentamenti in cui per traffico tra Bufalotta e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud file tra Torrenova raccordo In quest'ultima direzione ci spostiamo a sud della capitale sulla Pontina Si procede a rilento tra raccordo anulare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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