Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 15 | 25

Il 9 luglio 2026 alle 15:25, si segnala una situazione di viabilità sul Raccordo Anulare in Roma. Il servizio Astral infomobilità, promosso dalla Regione Lazio, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. Non sono state segnalate particolari criticità o chiusure nel tratto, e la situazione sembra stabile. Per ulteriori dettagli, gli automobilisti sono invitati a consultare le fonti ufficiali per eventuali variazioni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite via del mare e Tuscolana interna file tra Cassia bis e Salaria è più avanti rallentamenti tra Nomentana i Prenestina andiamo sul tratto Urbano della A24 code tra via Togliatti a Torch direzione raccordo anulare per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione sospesa tra Cecina e vada per un incendio in prossimità dei Binari possibili ritardi per i treni alta velocità Intercity e infine un invito alla prudenza per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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