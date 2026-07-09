Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Alle 13:25 del 9 luglio 2026, si è verificato un incidente sulla tangenziale in direzione San Giovanni. La società di trasporto pubblico regionale ha comunicato che ci sono problemi alla viabilità a causa dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause. La circolazione nella zona risulta rallentata e si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.