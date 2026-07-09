Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 9 luglio 2026, si è verificato un incidente sulla tangenziale in direzione San Giovanni. La società di trasporto pubblico regionale ha comunicato che ci sono problemi alla viabilità a causa dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause. La circolazione nella zona risulta rallentata e si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.
Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per l'incidente avvenuto in tangenziale direzione San Giovanni ci sono ripercussioni di traffico sul tratto Urbano della Roma Teramo con te a partire da Fiorentini andiamo sulla Roma Fiumicino altro incidente causa coda all'altezza di via del Cappellaccio verso l'euro ci spostiamo sulla statale ancora disagi per L'incidente è avvenuto in precedenza code all'altezza di Casal Brunori in direzione raccordo anulare le altre notizie ilMeteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste dalla primo pomeriggio di oggi precipitazioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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