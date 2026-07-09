Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 9 luglio 2026, la viabilità sulla rete del Lazio segnala un servizio di Astral infomobilità riguardante il Raccordo Anulare in direzione esterna. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali disagi o interventi in corso. La situazione viene monitorata e aggiornata periodicamente dalla rete di informazione sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggi sul Raccordo Anulare in esterna per un incidente avvenuto in precedenza coordinamento tra le uscite Salaria Cassia proseguiamo lungo la carreggiata esterna da lentamente qui per traffico tra Laurentina e Tuscolana poi si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina in internet scorrono dalla Nomentana Tiburtina e file tra diramazione Roma Sud in aumento le code sulla tratto Urbano della Roma Teramo ora localizzate tratto cervare il bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino da Parco dei Medici... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 08 | 40.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma - X x.com

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