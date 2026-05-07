Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione comunica questa data e ora per condividere le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali variazioni nelle modalità di spostamento nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo interno a Code tra riuscita a casa di ne abbia qui anche per un incidente più avanti rallentamenti ma per traffico dalla Pontina da Roma Fiumicino sempre in interno risolto l'incidente tra diramazione Roma nord e Tiburtina Si procede a rilento ora per traffico intenso in esterna file all'altezza delle uscite Cassia eurelia poi si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla Pontina code a tratti dalla Casilina la Tiburtina andiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo figlia da Tor Cervara.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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