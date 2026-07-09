Nuova regolamentazione della viabilità di Monticchiello, i cittadini lamentano di essere stati "completamente inascoltati". Il disappunto viene espresso dai consiglieri della lista "Insieme in Comune" che ha espresso i rappresentanti della minoranza. A manifestare il disappunto è il Consigliere Marta Casiroli. "Lo scorso mese di maggio - scrive - è stata introdotta la regolamentazione del traffico all’interno del centro storico di Monticchiello mediante l’istituzione di nuovi sensi unici". "La regolamentazione della segnaletica stradale all’interno di un centro storico, sottoposto a vincolo paesaggistico, dovrebbe essere governata – sostiene Marta Casiroli - dal bilanciamento tra sicurezza e tutela del patrimonio storico-artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità a Monticchiello. Nuove regole e polemiche: "Nessuna informazione"

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