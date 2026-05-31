Le autorità hanno annunciato nuove regole sugli attracchi portuali, specificando che non intendono ostacolare le attività lavorative. In una dichiarazione, hanno sottolineato che si limitano ad applicare norme trasparenti e uniformi, come previsto dalle responsabilità amministrative. Non ci sono intenzioni di limitare il lavoro, ma di garantire l’osservanza delle regole per tutti.

"Non c’è alcuna volontà di impedire il lavoro a qualcuno. Stiamo semplicemente facendo ciò che un’amministrazione ha il dovere di fare: applicare regole chiare e uguali per tutti".Così il sindaco di Monterosso Francesco Sassarini interviene sul ricorso presentato da alcune aziende contro il nuovo regolamento comunale che disciplina gli attracchi al molo capoluogo, pubblicato nei giorni scorsi da La Nazione. "Da anni – spiega Sassarini – all’interno del porticciolo esistono otto posti destinati alle attività di noleggio. Questi ormeggi sono stati assegnati attraverso procedure pubbliche. Le concessioni sono scadute e l’amministrazione sta predisponendo il nuovo bando per la loro assegnazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attracchi, nuove regole: "Non c’è nessuna volontà di ostacolare chi lavora"

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Attitudini: Nessuna | Backstage ufficiale

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