Notizia in breve

Il ciclone Donald ha avuto un impatto sulla Nato, secondo un commento di un ambasciatore. Durante il vertice di Ankara, le discussioni si sono concentrate su questioni di spesa e alleanze, creando un clima di grande attenzione e tensione. Le riunioni sono state caratterizzate da un forte coinvolgimento di attori economici e militari, trasformando l’incontro in un evento di discussione sui finanziamenti e le strategie di difesa.