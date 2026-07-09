Vi spiego l’effetto del ciclone Donald sull’Alleanza Atlantica Scrive l’ambasciatore Stefanini
Il ciclone Donald ha avuto un impatto sulla Nato, secondo un commento di un ambasciatore. Durante il vertice di Ankara, le discussioni si sono concentrate su questioni di spesa e alleanze, creando un clima di grande attenzione e tensione. Le riunioni sono state caratterizzate da un forte coinvolgimento di attori economici e militari, trasformando l’incontro in un evento di discussione sui finanziamenti e le strategie di difesa.
Donald Trump ha trasformato la Nato. No, non l’ha fatta europea. Non ancora. Per ora ha fatto del vertice di Ankara una Piazza Affari, una Wall Street della difesa – o un grande bazar, per restare in area geografica. In apertura, in un forum dell’industriale a latere, il segretario generale, Mark Rutte, ha annunciato tre contratti da 10,5 miliardi di euro e investimenti per 40 miliardi nei droni. Era quanto voleva il presidente americano: una Nato che produca risultati tangibili nella spesa per la difesa degli Alleati. Una volta incassati, i nodi geopolitici e di sicurezza, nonché la perdurante irritazione di Trump verso gli alleati, chi più (Spagna, Italia) chi molto meno (l’ospitante Turchia di Recep Tayyip Erdo?an, che l’ha accolto come un vecchio amico), non sono certo spariti ma sono divenuti gestibili. 🔗 Leggi su Formiche.net
Notizie e thread social correlati
Usa-Cina, vi spiego il Tao di guerra e pace. Scrive SisciAlla vigilia della visita di un importante leader in Cina, si intensificano le tensioni tra gli Stati Uniti e il paese asiatico, mentre si delineano...
Vi spiego perché Craxi parla ancora al presente. Scrive Di BartoloNel racconto di Di Bartolo si spiega il motivo per cui le parole di Craxi continuano a essere presenti nel dibattito pubblico.