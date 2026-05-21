Nel racconto di Di Bartolo si spiega il motivo per cui le parole di Craxi continuano a essere presenti nel dibattito pubblico. La presentazione del libro su Hammamet si svolge in una cornice storica importante, come quella di Palazzo Madama, sede del Senato. La narrazione ripercorre gli aspetti della vita e delle vicende dell’ex leader, mantenendo attuale il suo nome e le sue azioni. La discussione si concentra sugli eventi e sulle scelte di Craxi, senza entrare in analisi o interpretazioni personali.

La presentazione di Hammamet ricorda Bettino, nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, ha rappresentato un momento importante non soltanto per ragioni di carattere editoriale, ma soprattutto nell’ottica di continuare ad alimentare il dibattito sulla figura di Bettino Craxi, a oltre un quarto di secolo dalla sua scomparsa. Il senso di questo lavoro nasce dall’esigenza di raccontare un Craxi diverso da quello spesso cristallizzato nella sola dimensione politica o giudiziaria. Attraverso le testimonianze raccolte ad Hammamet, con la preziosa collaborazione di Roberto Giuliano, Antonio Armini ed Ettore Minniti, si è cercato di mettere in luce l’ultimo Craxi: quello degli anni dell’esilio tunisino, mostrando aspetti privati, umani e in larga parte poco conosciuti dall’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego perché Craxi parla ancora al presente. Scrive Di Bartolo

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IL PRESAGIO DI CRAXI SUI MAGISTRATI, 1985 VANNO SUBITO CAMBIATE LE COSE

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