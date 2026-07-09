Veto a Barbara d' Urso? Pier Silvio Berlusconi | Se avessi questo potere

Pier Silvio Berlusconi ha detto che, se avesse il potere, vieterebbe a Barbara d'Urso di tornare in tv. La dichiarazione è arrivata durante la presentazione dei palinsesti 2026-2027 di Mediaset, in risposta a voci sul suo possibile ritorno. Berlusconi non ha fornito dettagli sulle motivazioni, limitandosi a confermare il suo punto di vista. Nessuna altra informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali decisioni future o altri nomi coinvolti.

La serata di presentazione dei palinsesti 2026-2027 di Mediaset, è l'occasione per il Ceo di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, di rispondere ad alcune indiscrezioni sui personaggi del panorama televisivo italiano. Tra questi c'è Barbara D'Urso, ormai da tempo uscita da Mediaset, su cui, secondo voci, sarebbe stato posto un veto per non lavorare anche su altre reti. "Veto? Io avrei dato un veto alla Rai, e anche a La7, Prime, Netflix se visto che non mi risulta lavori altrove? - ha sbottato Berlusconi - Ma se avessi avuto questo potere non l'avrei usato per esempio per Ei Tower?". "Con tutto il rispetto e le auguro tutto il bene, non è affar nostro dove andrà a lavorare" la D'Urso, ha rimarcato il ceo di Mfe (Carmen Guadalaxara). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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