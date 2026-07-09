Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che Barbara D’Urso non sarà più presente in televisione, smentendo le voci di un veto che avrebbe impedito il suo ritorno in video, in particolare sulla Rai. La questione del suo possibile reinserimento nel palinsesto non è più in discussione. La conduttrice, che da tempo non compare in trasmissione, non sarà ricandidata o reintegrata nei prossimi programmi televisivi.

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso continua a essere uno degli argomenti più discussi del piccolo schermo. Da tempo si rincorrono indiscrezioni su un presunto ostacolo che le impedirebbe di tornare in video, soprattutto in Rai. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 20262027, Pier Silvio Berlusconi è stato chiamato a fare chiarezza sulla vicenda e ha risposto senza lasciare spazio a interpretazioni, affrontando direttamente la questione del presunto veto. Perché Barbara D’Urso non lavora più? Pier Silvio Berlusconi parla del famoso veto. Negli ultimi anni si è parlato più volte della possibilità di vedere Barbara D’Urso approdare in Rai, tra programmi di intrattenimento e persino una partecipazione a Ballando con le Stelle come giudice. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Veto a Barbara D’Urso? Pier Silvio Berlusconi risponde una volta per tutte e asfalta la conduttrice: che clima teso!

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BARBARA DURSO - CORONA, LA TELEFONATA SEGRETA CHE STA FACENDO TREMARE LA TV ITALIANA

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