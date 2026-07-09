Durante la sesta tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha stabilito un nuovo record sul Col del Tourmalet, migliorando il suo precedente tempo di oltre due minuti. Il ciclista ha percorso la salita in modo rapido e deciso, distanziando gli avversari e battendo la propria prestazione precedente. Nessun altro atleta è riuscito a raggiungere un risultato simile in questa fase della corsa.

Tadej Pogacar ha mostrato una superiorità schiacciante nei confronti dell’intera concorrenza in occasione della sesta tappa del Tour de France 2026: si trattava del primo snodo di questa edizione della Grande Boucle e il fuoriclasse sloveno ha inscenato un dominio totale, grazie al quale ha già messo una seria ipoteca sul trionfo finale nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. L’alfiere della UAE Emirates ha attaccato quando mancavano quattro chilometri alla cima del Tourmalet, ascesa simbolo dei Pirenei e del ciclismo internazionale, oggi scalata dal versante di Sainte-Marie-de-Campan, e ha tramortito l’intera concorrenza:... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vertiginoso record di scalata: Tadej Pogacar indemoniato sul Tourmalet, batte il suo primato di oltre 2 minuti!

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