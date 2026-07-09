Tadej Pogacar due spanne sopra Vingegaard Il verdetto del Tourmalet | non ha più rivali credibili

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul Tourmalet, Tadej Pogacar ha staccato nettamente il secondo classificato, lasciando a oltre tre minuti di distanza. La sua fuga in salita ha evidenziato una superiorità evidente rispetto agli altri ciclisti rimasti nel gruppo di testa. Il suo vantaggio si è consolidato durante la tappa, senza che nessuno riuscisse a rispondere al suo ritmo. La classifica generale vede ora il sloveno in testa con un margine considerevole.

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Il Tourmalet ha parlato, e il verdetto è tanto atteso quanto impietoso: Tadej Poga?ar non ha più rivali credibili in questo Tour de France. Nella sesta tappa, la Pau-Gavarnie-Gèdre di 186 km, lo sloveno ha semplicemente demolito la concorrenza, tagliando il traguardo con 2’40” su un J onas Vingegaard che pure ha corso per lunghi tratti ad altissimi livelli. Il campione del mondo è scattato a tre chilometri dalla vetta del Tourmalet alla sua maniera, sfruttando prima il lavoro dei compagni di squadra e poi salutando di netto la compagnia dei rivali. Da lì in poi la corsa è stata un monologo: u na trentina di secondi di margine su Vingegaard... 🔗 Leggi su Oasport.it

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