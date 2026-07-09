Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente Erdogan ha distribuito a ogni leader presente una pistola con il nome inciso e una scatola di munizioni come dono. L’atto ha suscitato attenzione per la natura del regalo, che ha coinvolto tutti i partecipanti. Il segretario del partito di governo ha riferito questa informazione, senza ulteriori commenti o spiegazioni sulle ragioni di questa scelta.

Una pistola con inciso il nome del destinatario e una scatola di munizioni. È l’insolito dono che il presidenteErdogan ha fatto a ciascun leader presente al vertice Nato ad Ankara. Lo ha raccontato il primo ministro britannico Keir Starmer ai giornalisti durante il volo di rientro a Londra. Erdogan ha anche allegato una nota che esentava le pistole dai controlli sulle esportazioni, ma Starmer ha spiegato di aver lasciato l’arma in Turchia perché introdurla nel Regno Unito sarebbe stato illegale. Per il premier, che si è dimesso lo scorso 23 giugno, proprio nel giorno dell’anniversario del referendum sulla Brexit, il summit Nato è stato l’ultimo evento internazionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Vertice Nato, Starmer rivela: “Erdogan ha donato a ogni leader una pistola e delle munizioni”

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