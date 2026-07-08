Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente turco ha rafforzato la propria posizione sfruttando le tensioni tra Washington e gli alleati europei. Approfittando di queste divergenze, Erdogan è riuscito a diventare un elemento chiave per entrambe le parti, consolidando così la sua influenza politica e strategica.

Se c’è un chiaro vincitore che emerge dal vertice Nato di Ankara, quello è Recep Tayyip Erdogan. Approfittando delle tensioni tra Washington e gli alleati europei, il presidente turco è riuscito a rendersi indispensabile per entrambi, rafforzando così la propria centralità geopolitica. Il sultano è innanzitutto stato capace di consolidare la sponda con la Casa Bianca. Nel corso del summit, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni che avevano imposto alla Turchia nel 2020, dopo che Ankara aveva acquistato sistemi di difesa aerea russi S-400. Il presidente americano ha anche aperto concretamente alla possibilità che Washington venda caccia F-35 al governo turco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vertice Nato, ecco perché Erdogan ne è uscito come il vero vincitore

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