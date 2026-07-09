Vertice Nato Meloni su Trump | ‘Non mi pento di nulla Difesa? Rispetteremo impegni’
Al termine del vertice Nato ad Ankara, il presidente del Consiglio ha dichiarato di non avere rimpianti e ha assicurato che l’Italia continuerà a rispettare gli impegni presi in termini di difesa. Durante la conferenza stampa, ha anche riconosciuto il ruolo del paese come fornitore di sicurezza e alleato affidabile all’interno dell’organizzazione. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita sui dettagli delle discussioni o sui rapporti con altri membri della Nato.
Finito il vertice ad Ankara, Meloni parla in conferenza stampa. Riconosce i meriti dell'Italia in quanto fornitore di sicurezza e alleato credibile per la Nato e ribadisce la linea coerente rispetto al conflitto in Iran Assicuro di non pentirsi “di nulla” nel rapporto con il presidente a stelle e strisceDonald Trump, e di essersi mossa solo “nell’interesse nazionale“, lo stesso nel nome del qualeGiorgia Melonialvertice Natoconferma l’impegno italiano ad aumentare le spese per la difesa, ma “in modo sostenibile, stabilendo noi tempi, modi e priorità“. Rivendicando le capacità della Nato di rispondere allesfide contemporanee, il premier difende il ruolo dell’Italia e aggiunge: “Ha portato al vertice la sua idea di sicurezza“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Italia-Usa, Meloni: «Non mi pento di nulla di quanto fatto»
Notizie e thread social correlati
Meloni: "Sulla difesa rispettiamo impegni". Trump? "Non mi pento di nulla"Al termine del vertice Nato, Meloni ha affermato che l’Italia si impegna a rispettare gli impegni sulla difesa e che a Ankara il Paese si presenta...
Nato, Meloni rivendica la linea: "Italia rispetta impegni in modo sostenibile. Trump? Non mi pento di nulla"Durante un vertice della Nato, il governo italiano ha ribadito che rispetta gli impegni presi, ma sottolinea che sarà l’Italia a decidere tempi,...
Temi più discussi: Partecipazione del Presidente Meloni al Vertice NATO 2026; Vertice Nato, Meloni: sì a investimenti in difesa ma in Italia; Il Ministro Tajani ad Ankara per il Vertice NATO; Vertice NATO, Preziosi: Meloni in difesa su Trump, ha paura.
La Stampa. . Giorgia Meloni rivendica l’investimento politico sul rapporto con Donald Trump e lo lega alla difesa dell’unità dell’Occidente. Nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara, la presidente del Consiglio respinge l’idea di un ripensa facebook
Il primo ministro italiano Meloni ha ignorato il presidente americano Trump al vertice della NATO? Un clip virale del vertice NATO ha suscitato speculazioni. reddit
#Ankara Vertice #Nato #GiorgiaMeloni Vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la Difesa, ma lo faremo in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità. Se investiamo in Difesa quei soldi devono restare in Italia. x.com
Vertice Nato di Ankara, Meloni non replica a Trump. Ma si smarca sul riarmo UsaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Vertice Nato di Ankara, Meloni non replica a Trump. Ma si smarca sul riarmo Usa pubblicato il 9 Luglio 2026 a firma di Giacomo Salvini ... ilfattoquotidiano.it
Governo Meloni, la premier dopo il vertice Nato: Rapporto con Trump? Non mi pento. Campo largo a Napoli: Uniti alle elezioni: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il vertice Nato di Ankara: Giorgia Meloni dice che non si pente di aver puntato sul rapporto ... fanpage.it