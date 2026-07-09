Vertice Nato Meloni su Trump | ‘Non mi pento di nulla Difesa? Rispetteremo impegni’

Notizia in breve

Al termine del vertice Nato ad Ankara, il presidente del Consiglio ha dichiarato di non avere rimpianti e ha assicurato che l’Italia continuerà a rispettare gli impegni presi in termini di difesa. Durante la conferenza stampa, ha anche riconosciuto il ruolo del paese come fornitore di sicurezza e alleato affidabile all’interno dell’organizzazione. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita sui dettagli delle discussioni o sui rapporti con altri membri della Nato.