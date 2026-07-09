Durante un vertice della Nato, il governo italiano ha ribadito che rispetta gli impegni presi, ma sottolinea che sarà l’Italia a decidere tempi, modalità e priorità riguardo all’aumento della spesa per la difesa. La leader del governo ha anche affermato di non pentirsi di nulla in relazione alle dichiarazioni fatte in passato su altre figure politiche. La posizione italiana si contrappone a un’eventuale corsa agli armamenti senza criteri condivisi, mantenendo un approccio basato su interessi nazionali.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Rispettiamo gli impegni della Nato, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità". Giorgia Meloni chiude il vertice della Nato ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sullo sfondo del summit Nato resta il rapporto con Donald Trump, segnato dagli ultimi attacchi del presidente americano alla premier: sul caso del post con il meme dell'ordine restrittivo Meloni non riapre il dossier, ma difende la scelta politica di mantenere il legame con Washington. "Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto", dice, rivendicando una strategia fondata "sull'unità dell'Occidente" e non sui rapporti personali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Iltempo.it - Nato, Meloni rivendica la linea: "Italia rispetta impegni in modo sostenibile. Trump? Non mi pento di nulla"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Granata cambia ancora rotta politica, ma restano le ombre della sua esperienza amministrativa

Notizie e thread social correlati

Meloni: "Sulla difesa rispettiamo impegni". Trump? "Non mi pento di nulla"Al termine del vertice Nato, Meloni ha affermato che l’Italia si impegna a rispettare gli impegni sulla difesa e che a Ankara il Paese si presenta...

Vertice Nato, Meloni: “Rispettiamo gli impegni Nato ma in modo sostenibile e stabilendo priorità”La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia continuerà a rispettare gli impegni della Nato sull’aumento delle spese per la difesa, ma con...

Temi più discussi: Meloni chiude il vertice Nato: Non mi pento di nulla; Nato, Meloni rivendica la linea dell’Italia. E tira dritto anche su Trump; Tgcom24: Vertice Nato ad Ankara, Meloni rivendica la centralità dell'Italia Video; Trump: Deluso dagli alleati, Meloni brava ma non ci aiuta. E rivendica la Groenlandia.

Giorgia Meloni rivendica il rapporto politico con Donald Trump al termine del vertice Nato di Ankara: Non mi pento di nulla. La presidente del Consiglio parla di una scelta legata alla convinzione sull’unità dell’Occidente e ribadisce: Non cambio idea su - X x.com

Nato, Meloni rivendica la linea: Italia rispetta impegni in modo sostenibile. Trump? Non mi pento di nullaRoma, 8 lug. (Adnkronos) - Rispettiamo gli impegni della Nato, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della Nato ad Ank ... lanuovasardegna.it

Meloni rivendica la linea italiana: Non mi pento di nulla con Trump, agito nell’interesse nazionaleANKARA – Giorgia Meloni non arretra e rivendica la linea seguita nei rapporti con Donald Trump e all’interno della Nato. Al termine del vertice di Ankara, la presidente del Consiglio assicura di non p ... online-news.it