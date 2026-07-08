Al termine del vertice Nato, Meloni ha affermato che l’Italia si impegna a rispettare gli impegni sulla difesa e che a Ankara il Paese si presenta con un’unica priorità: l’interesse nazionale. Ha anche dichiarato di non pentirsi di nulla riguardo a Trump, senza entrare nei dettagli. La premier ha sottolineato che l’Italia si siede al tavolo con una bussola orientata esclusivamente alla tutela dei propri interessi.

"Ad Ankara l'Italia siede al tavolo con una sola bussola che è la difesa del suo interesse nazionale". Al termine del vertice della Nato, Giorgia Meloni mette in chiaro la posizione del governo italiano e la sua personale. Una linea che la premier ribadisce sia sul dossier riguardante le spese militari sia per quello che riguarda i rapporti col presidente americano Donald Trump, tornato ad attaccare dal summit in Turchia gli alleati europei, Roma compresa. L'inquilina di palazzo Chigi ricorda quindi che l'Italia si è presentata al vertice con una percentuale del 2,8 del proprio Pil investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Meloni: "Sulla difesa rispettiamo impegni". Trump? "Non mi pento di nulla"

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