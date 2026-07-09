Vertice Nato Erdogan ha regalato a ogni leader un revolver personalizzato

Durante il vertice Nato a Ankara, il presidente turco ha consegnato a ogni leader presente un revolver personalizzato come dono. La cerimonia si è svolta durante l'incontro tra i rappresentanti dei paesi membri. I regali sono stati distribuiti in modo individuale, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche specifiche delle armi o sul significato simbolico del gesto. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali dell'evento.

È il dono che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riservato a ciascun leader presente al vertice Nato ospitato ad Ankara. A raccontare l’insolito omaggio è stato il primo ministro britannico Keir Starmer, che ne ha parlato con i giornalisti durante il volo di rientro a Londra, descrivendolo come una scelta sorprendente da parte del capo di Stato turco. Per il premier britannico la nota non è bastata. La legge del Regno Unito impone da anni controlli molto severi sull’importazione e il possesso privato di armi corte, dopo la stretta quasi totale seguita alla strage di Dunblane del 1996. Starmer, per il quale il vertice di Ankara è stato l’ultimo grande appuntamento internazionale dopo l’annuncio delle dimissioni dello scorso 22 giugno, ha spiegato di aver lasciato il revolver in Turchia: introdurlo in patria sarebbe stato illegale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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