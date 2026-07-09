Vertice Nato Crosetto | ‘nessun nuovo impegno dell’Italia’

Il ministro della Difesa ha confermato che l’Italia non assumerà nuovi impegni durante il prossimo vertice della Nato, rispondendo a un’agenzia di stampa. La dichiarazione riguarda un'eventuale svolta rispetto alla linea già autorizzata dal Parlamento nel Documento di Economia e Finanza dell’anno scorso, con riferimento a quanto previsto per il 2027.

A chiarirlo è il ministro della Difesa, che risponde all’ANSA in merito all’ipotesi di una diversa linea prevista per il 2027 rispetto a ciò che il Parlamento aveva autorizzato nel ‘Def’ lo scorso anno. L’aumento della percentuale di spesa per la Difesa nel 2027 “non prevede soldi per armi. Sono soldi per la Difesa e saranno usati per aumentare le capacità di difesa da minacce sempre più evidenti, da quelle cyber ai droni, alla difesa aerea, marina, sottomarina e terrestre, agli interventi a favore del personale e della specificità delle forze armate, ai problemi infrastrutturali ed alloggiativi, alla manutenzione di ciò che già c’è. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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