Stretto di Hormuz Tajani e Crosetto | Impegno dell’Italia solo dopo la pace

Da tv2000.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’udienza presso le commissioni esteri e difesa, i ministri italiani hanno discusso della situazione nel Golfo, evidenziando che l’Italia è disposta a intervenire solo in presenza di una soluzione pacifica. La questione iraniana è stata al centro del dibattito, con i rappresentanti del governo che hanno ribadito la loro posizione in merito alla stabilità della regione e alla necessità di mantenere un impegno fermo solo dopo il raggiungimento della pace.

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La questione iraniana è stata al centro dell’audizione alle commissioni esteri e difesa del vicepremier Tajani e del ministro Crosetto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Stretto di Hormuz, Tajani e Crosetto: “Impegno dell’Italia solo dopo la pace”

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