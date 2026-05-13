Stretto di Hormuz Tajani e Crosetto | Impegno dell’Italia solo dopo la pace

Durante un’udienza presso le commissioni esteri e difesa, i ministri italiani hanno discusso della situazione nel Golfo, evidenziando che l’Italia è disposta a intervenire solo in presenza di una soluzione pacifica. La questione iraniana è stata al centro del dibattito, con i rappresentanti del governo che hanno ribadito la loro posizione in merito alla stabilità della regione e alla necessità di mantenere un impegno fermo solo dopo il raggiungimento della pace.

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