Vertice Nato Rubio insiste | Trump deluso da alcuni alleati Rutte | Gli europei hanno recepito il messaggio

Durante un vertice della Nato, il segretario di Stato americano ha espresso che il presidente statunitense è deluso da alcune reazioni di alleati europei alle operazioni in Medio Oriente. Un altro rappresentante ha affermato che gli europei hanno recepito il messaggio. Rubio ha inoltre commentato che le opinioni del presidente sugli alleati sono ben documentate e ha sottolineato il disappunto nei confronti di alcune reazioni europee.

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Il segretario di Stato Usa Marco Rubio non nasconde il disappunto: "Le opinioni del presidente, la delusione nei confronti di alcuni dei nostri alleati della Nato e della loro reazione alle nostre operazioni in Medio Oriente sono ben documentate". Lo dice a Helsingborg, in Svezia, a margine del vertice dei ministri degli Esteri dell'Alleanza Atlantica. Donald Trump quindi è deluso e queste questioni "dovranno essere affrontate" ma "non saranno risolte né affrontate oggi", perché "è un argomento che spetta ai leader discutere". Rubio pertanto rinvia l'argomento al vertice del 7 e 8 luglio ad Ankara, in Turchia: "Siamo qui per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vertice Nato, Rubio insiste: “Trump deluso da alcuni alleati”. Rutte: “Gli europei hanno recepito il messaggio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena Sullo stesso argomento Leggi anche: Nato, Rubio avverte: ‘Trump deluso dagli alleati’ Iran, Rubio: Trump francamente deluso da alleati Nato. Lievi progressi nei colloqui di pace: è positivoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è «rimasto francamente deluso» dal mancato sostegno di «alcuni alleati Nato» all’attacco all’Iran. Vertice Nato in Svezia, Germania: Ci assumiamo le nostre responsabilità di leadershipLeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Nato in Svezia, Germania: Ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership ... tg24.sky.it Rubio in Svezia per il vertice NATO: al centro investimenti e ArticoIl segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è atteso venerdì a Helsingborg, in Svezia, per prendere parte al significativo vertice dei ministri degli esteri della NATO. La sua partecipazion ... it.blastingnews.com