Si è concluso il vertice Nato ad Ankara, durante il quale è stata confermata la volontà di mantenere un sostegno ‘incrollabile’ all’Ucraina. La dichiarazione finale ha ribadito questo impegno senza variazioni. Il summit ha inoltre posto l’accento sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia, con discussioni che hanno riguardato principalmente questioni di collaborazione e sicurezza. Non sono state annunciate novità rilevanti riguardo altre tematiche.

Si è chiuso il vertice Nato ad Ankara. Nella dichiarazione finale confermati il sostegno ‘incrollabile’ all’Ucraina. Un summit che ha rimesso al centro i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vertice Nato ad Ankara: sostegno 'incrollabile' all'Ucraina

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