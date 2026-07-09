Vertice Nato ad Ankara | sostegno ‘incrollabile’ all’Ucraina

Da tv2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Si è concluso il vertice Nato ad Ankara, durante il quale è stata confermata la volontà di mantenere un sostegno ‘incrollabile’ all’Ucraina. La dichiarazione finale ha ribadito questo impegno senza variazioni. Il summit ha inoltre posto l’accento sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia, con discussioni che hanno riguardato principalmente questioni di collaborazione e sicurezza. Non sono state annunciate novità rilevanti riguardo altre tematiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è chiuso il vertice Nato ad Ankara. Nella dichiarazione finale confermati il sostegno ‘incrollabile’ all’Ucraina. Un summit che ha rimesso al centro i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

vertice nato ad ankara sostegno 8216incrollabile8217 all8217ucraina
© Tv2000.it - Vertice Nato ad Ankara: sostegno ‘incrollabile’ all’Ucraina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vertice Nato ad Ankara: sostegno 'incrollabile' all'Ucraina

Video Vertice Nato ad Ankara: sostegno 'incrollabile' all'Ucraina

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato ad Ankara, tutti gli interventi degli alleati a sostegno dell'UcrainaDurante il vertice della Nato a Ankara, gli alleati hanno espresso sostegno all'Ucraina.

Vertice Nato ad Ankara: al centro il sostegno all’Ucraina e le spese per la Difesa. Resta l’incognita TrumpIl vertice Nato si tiene ad Ankara, con focus sul supporto all’Ucraina e sui costi della difesa.

Temi più discussi: Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo; Il Ministro Tajani ad Ankara per il Vertice NATO; Si chiude il vertice Nato, riarmo ed impegno per Kiev. Meloni: Decidiamo noi le priorità; Partecipazione del Presidente Meloni al Vertice NATO 2026.

vertice nato vertice nato ad ankaraVertice Nato, foto di famiglia ad Ankara: la premier Meloni lontana da TrumpSi apre ad Ankara il vertice Nato. A guidare il summit è il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità, in particolare nei settori dell'aviotrasporto strategico, della sorveglianza di ... repubblica.it

vertice nato vertice nato ad ankaraVertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web